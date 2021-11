Una nota con finale piccato per mettere a tacere le polemiche legate ai ritardi, veri e non presunti, sui contributi per i canoni d'affitto per gli studenti fuorisede. La misura economica di sostegno era stato annunciata dalla Regione ad aprile 2020 nel pieno della pandemia da Covid-19. Destinatari sono studenti e studentesse iscritti all'estero o in atenei in zone della Regione diverse dal territorio di residenza. Nel primo caso il contributo di 800 euro era stato erogato, mentre i tempi si erano fatti più lunghi per coloro che avevano deciso di non lasciare l'Isola. Gli enti regionali per il diritto allo studio di Palermo e Catania aveva assicurato a MeridioNews di avere inviato alla Regione le graduatorie per la distribuzione del sostegno da 500 euro.