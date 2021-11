Tre persone sono state arrestate a Niscemi, in seguito a una violenta lite scoppiata in ambito familiare. I tre sono stati bloccati, non senza difficoltà, dai carabinieri. Si tratta di un 62enne, un 35enne e una 30enne. Per tutti l'accusa è di rissa aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.