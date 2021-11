Gli agenti della polizia amministrativa, insieme al personale dell'Agenzia dei Monopoli, hanno effettuato dei controlli in un centro di raccolta scommesse in via Necropoli Grotticelle a Siracusa e hanno trovato all'interno due minori. Al gestore dell'attività è stata elevata una sanzione di 20mila euro e, nei prossimi giorni, gli sarà notificata la sanzione accessoria della chiusura da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni.