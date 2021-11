Un incidente stradale , per cause ancora da accertare, si è verificato intorno alle 20 lungo l'autostrada Siracusa-Catania , all'altezza dello svincolo di Lentini . Vengono segnalate lunghe code in direzione del capoluogo etneo mentre alcuni automobilisti segnalano la presenza dei mezzi di soccorso del 118 .

Un incidente stradale, per cause ancora da accertare, si è verificato intorno alle 20 lungo l'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza dello svincolo di Lentini. Vengono segnalate lunghe code in direzione del capoluogo etneo mentre alcuni automobilisti segnalano la presenza dei mezzi di soccorso del 118.

Il tamponamento ha coinvolto due autovetture, una delle quali dotata di impianto gpl. I vigili del fuoco sono quindi al lavoro per la messa in sicurezza del veicolo. Attualmente la circolazione in direzione sud è deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini. Sul posto è presente anche il personale di Anas e delle forze dell’ordine.