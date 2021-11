I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un nuovo provvedimento di sequestro di un bar nei confronti della figlia di un noto boss mafioso messinese appartenente al clan Sparacio. Quest'ultimo, recentemente balzato agli onori delle cronache nell’ambito di un'operazione antimafia eseguita dai finanzieri del Nucleo Pef di Messina, è stato arrestato ad aprile per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico-mafioso.

A settembre, in una nuova ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Messina, veniva contestato alla figlia del boss il reato di trasferimento fraudolento di valori in quanto, secondo le ipotesi degli inquirenti, proprio al fine di eludere le disposizioni in materia di misure patrimoniali previste dal codice antimafia, la donna avrebbe assunto fittiziamente la titolarità delle attività commerciali, situate nel centralissimo corso Cavour di Messina e note per essere meta preferita della movida giovanile. La verifica della compatibilità delle disponibilità patrimoniali rispetto alle lecite capacità reddituali dichiarate ha portato al sequestro preventivo di due attività commerciali, una quota pari al 25 per cento di una società a responsabilità limitata, due fabbricati, un autoveicolo e denaro contante pari a 15mila euro.