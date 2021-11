Sono 8.104 i partecipanti al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 28 persone bandito dal Comune di Sciacca, in provincia di Agrigento. Le prove preselettive inizieranno oggi pomeriggio nel complesso alberghiero di Sciaccamare e si concluderanno venerdì. Ogni giorno sono previste sessioni mattutine e pomeridiane per garantire lo svolgimento delle prove. Otto i profili professionali previsti: da agente di polizia municipale (2.422 candidati per cinque posti disponibili) a impiegato amministrativo contabile (2.617 aspiranti per sei posti).