Un giovane di 27 anni è morto ieri notte in un incidente stradale sulla Siracusa-Gela, all'altezza dello svincolo di Cassibile. La vittima si chiamava Badr Elmahi ed era residente a Rosolini, in provincia di Siracusa.

Stando a quanto ricostruito finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, il 27enne avrebbe sbandato con la sua Nissan Micra che è andata a finire contro il guardrail.

Due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale. Gli agenti della polizia stradale, avvisati dagli automobilisti in transito, sono intervenuti per i rilievi.