Oltre trenta dosi di crack e cocaina sono state sequestrate ieri pomeriggio in via Santi Amato , piazza di spaccio di Siracusa. Al momento dell'interruzione sono stati individuati due uomini: un 38enne che, alla vista degli agenti, si è subito allontanato dopo avere avvisato l'altra persona che si trovava all'interno di un box. Quest'ultimo, un 33enne , è stato trovato mentre maneggiava gli stupefacenti.

Oltre trenta dosi di crack e cocaina sono state sequestrate ieri pomeriggio in via Santi Amato, piazza di spaccio di Siracusa. Al momento dell'interruzione sono stati individuati due uomini: un 38enne che, alla vista degli agenti, si è subito allontanato dopo avere avvisato l'altra persona che si trovava all'interno di un box. Quest'ultimo, un 33enne, è stato trovato mentre maneggiava gli stupefacenti.

All'uomo sono stati sequestrati anche 315 euro in contanti, ritenuti provendo dell'attività di spaccio della droga. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 33enne è finito ai domiciliari, mentre il 38enne è stato denunciato per concorso in cessione di sostanze stupefacenti.