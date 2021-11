Il clima di attesa che precede i momenti adrenalinici del Black Friday la dice lunga su come questo evento importato dagli Stati Uniti abbia fatto presa nel nostro Paese. Questo si deve agli incredibili sconti offerti per l’occasione ma anche alla consapevolezza che a questa giornata dedicata agli sconti partecipano brand del calibro di Pandora . Il marchio di risonanza mondiale, fondato nel 1982 dall’orafo danese Per Enevoldsen , ha sempre proposto gioielli e idee regalo a prezzi estremamente competitivi.

Il clima di attesa che precede i momenti adrenalinici del Black Fridayla dice lunga su come questo evento importato dagli Stati Uniti abbia fatto presa nel nostro Paese. Questo si deve agli incredibili sconti offerti per l’occasione ma anche alla consapevolezza che a questa giornata dedicata agli sconti partecipano brand del calibro di Pandora. Il marchio di risonanza mondiale, fondato nel 1982 dall’orafo danese Per Enevoldsen, ha sempre proposto gioielli e idee regalo a prezzi estremamente competitivi.

Anche per la ricorrenza del 2021 si può sperare che le aspettative siano appagate e che gli articoli esclusi dalle promozioni siano pochi. E il vantaggio economico sarà maggiore se gli acquisti comprenderanno anche i regali di Natale, come ormai fanno da tempo numerosissimi appassionati del Venerdì Nero. Ancora pochi giorni e si conosceranno le piacevoli sorprese che Pandora riserva ai clienti: potrebbero essere fortemente scontati gli affascinanti pendenti, le raffinate collane, i gioielli personalizzabili e molto altro. Si vuole regalare un anello di fidanzamento al partner? Si è in cerca di un regalo di laurea per una persona che sta a cuore? Il suggerimento è di aspettare il Black Friday di Pandora per fare l’acquisto: si tratta di regali costosi con la possibilità di avere uno sconto strepitoso.

Bisogna tenere a mente che durante questo evento, in cui piccoli negozi e grandi catene si sfidano con promozioni esclusive, le code che si formano davanti ai negozi sono anche in rete, e le proposte più convenienti vengono prese al volo. La differenza però è che in rete si possono sfruttare anche le ore della notte mentre i negozi osserveranno gli orari regolari: in entrambi i casi le offerte valgono fino all'esaurimento delle scorte.

Quali promozioni Pandora sono state attivate per il Black Friday 2020?

Per un orientamento di massima che permetta di prevedere quali saranno gli sconti che Pandora effettua durante il Black Friday 2021 basta dare un’occhiata a quanto è avvenuto in occasione del 2020. Tutti gli charm e gli anelli sono stati proposti con riduzioni del prezzo pari al 20%, una notizia che sicuramente ha creato un entusiasmo facilmente comprensibile. La multinazionale di Copenaghen, però, non si è limitata a questo infatti gli sconti del 20% sono stati attivati anche per i bracciali.

Ma soprattutto il Black Friday è diventato una Black Week perché le offerte sono state estese a tutta la settimana tra il 23 e il 30 novembre 2020, fino cioè al Cyber Monday. Una bella settimana di sconti particolarmente allettanti che hanno permesso di scegliere tra centinaia di gioielli esclusivi e di risparmiare. Inoltre, in occasione dell'evento del 2020, chi era iscritto al Pandora Club ha potuto usufruire di un periodo più lungo di sconti compreso tra il 18 e il 22 novembre. Succederà anche quest’anno? Monitorare il sito per usufruire di eventuali anticipazioni diventa una strategia da non trascurare.

Dove trovare gli sconti del Black Friday?

Per questa importante e attesa ricorrenza commerciale in grado di dispensare tanta adrenalina è necessario poter disporre degli sconti dedicati all'evento del 2021. Il modo più semplice per accaparrarseli è visitare spesso il sito ufficiale di Pandora, che li porrà in bella vista e che rimane l'unico canale presso cui fare acquisti sicuri e certificati.

I codici promozionali Pandora si possono trovare anche attraverso altri canali, per esempio iscrivendosi alla newsletter di Pandora attraverso cui scoprire le nuove collezioni e le promozioni ma anche ricevere codici sconto per lo shopping. Per iscriversi sarà sufficiente inserire l'indirizzo e-mail nel box predisposto e confermare che si ha almeno 15 anni. Non vanno dimenticati poi i canali social ufficiali del brand dove sono pubblicati i codici sconto, frutto di una strategia di marketing che se da un lato aumenta le conversioni dell'e-shop dall'altro permette al cliente di effettuare concreti risparmi.

Ecco com’è nato e quando si terrà il Black Friday

Il Venerdì Nero cade nel giorno successivo alla festa americana del Ringraziamento che avviene nel quarto giovedì di novembre. I primi a metterlo in pratica furono i magazzini Macy's, negli anni Venti, che fecero sconti sorprendenti con l'obiettivo di dare il via agli acquisti natalizi. L'iniziativa richiamò una folla di persone ma il successo straordinario ci fu negli anni Sessanta e si consolidò ancora negli anni Ottanta.

Oggi, durante l'evento, i negozi online e offline si contendono i clienti con percentuali di sconto decisamente elevate. Non si tratta però di una scontistica solo di impatto. Infatti, negli store più seri, come nel caso di Pandora, basta controllare i prezzi prima della ricorrenza con quelli del Black Friday per capire che il risparmio è reale. Quest'anno, nel nostro Paese, i vantaggiosi acquisti avranno inizio il 26 novembre e alcune aziende estenderanno la durata fino al Cyber Monday.