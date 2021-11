Il cadavere di un assistente scelto della Polizia di 31 anni, originario di Napoli, scomparso ieri pomeriggio a Lampedusa , è stato rinvenuto questa mattina fra le rocce del costone di Ponente dell'Isola . Il rinvenimento è stato fatto da un natante dei vigili del fuoco che da ieri erano impegnati nelle ricerche . L'allarme era scattato alle 18.30 quando il poliziotto non si era presentato in servizio al centro di accoglienza di contrada Imbriacola .

Il cadavere di un assistente scelto della Polizia di 31 anni, originario di Napoli, scomparso ieri pomeriggio a Lampedusa, è stato rinvenuto questa mattina fra le rocce del costone di Ponente dell'Isola. Il rinvenimento è stato fatto da un natante dei vigili del fuoco che da ieri erano impegnati nelle ricerche. L'allarme era scattato alle 18.30 quando il poliziotto non si era presentato in servizio al centro di accoglienza di contrada Imbriacola.

Poco dopo in località Ponente, abbandonato, era stato trovato lo scooter utilizzato dall'assistente e lo zaino con la macchina fotografica. Non è escluso che il poliziotto possa essere caduto sporgendosi per ammirare il costone alto 140 metri. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso.