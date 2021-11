Due 39enni sono stati denunciati dalla polizia di Noto per tentato furto aggravato di beni archeologici. Accusati di essere dei tombaroli, sono stati avvistati all'interno del sito archeologico di Eloro. Erano arrivati a bordo di una Fiat 500. La conferma per gli agenti è arrivata dal suono del metal detector utilizzato per effettuare verifiche sul suolo.