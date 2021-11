I carabinieri della stazione di Noto, in provincia di Siracusa hanno eseguito un ordine di carcerazione per estorsione a carico di un giovane 22enne. I militari hanno rintracciato il 22enne e dato esecuzione al provvedimento della procura aretusea che dispone a suo carico la detenzione per quattro anni e otto mesi per una estorsione commessa nel 2019 in danno di una coppia di anziani netini.