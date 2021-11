Confiscati quattro immobili e un terreno per un valore pari a oltre 300mila euro del patrimonio immobiliare di un noto esponente della famiglia di Cosa nostra barcellonese. L'uomo, organico alla famiglia barcellonese dal 1989 - come accertato dalle inchieste Mare Nostrum e Gotha 7 - avrebbe mantenuto inalterato il proprio potere criminale e i contatti con altri sodali della famiglia. Diversi i collaboratori di giustizia che hanno riferito che l'uomo avrebbe partecipato attivamente alla pianificazione delle diverse attività illecite, destinando gli introiti al gruppo mafioso di appartenenza .