Un arresto e una denuncia nell'Agrigentino per tentato furto ai danni di un bar di Menfi. I carabinieri hanno bloccato un 42enne di origini calabresi e residente a Mazara del Vallo e un 27enne che avrebbe fatto da complice.

I due avevano preso di mira un esercizio commerciale che però era dotato di allarme antifurto. L'intervento dei militari è avvenuto intorno alle 2.30, sul posto anche il personale di un istituto di vigilanza. Il 27enne in un primo tempo era riuscito a scappare, ma poche ore dopo è stato rintracciato mentre percorreva a piedi la statale 115 per Castelvetrano. La procura ha disposto i domiciliari per il 42enne.