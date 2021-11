È entrato in armeria appropriandosi di una pistola a salve, per questo motivo il 22enne di Trapani con precedenti alle spalle, è stato arrestato . In particolare, quando il titolare gli ha chiesto di riconsegnare l'oggetto, il giovane è andato in escandescenza. Sono partite così le minacce al titolare e al figlio.

Il 22enne ha paventato di dar fuoco al locale ed alle loro autovetture, oltre a prospettare una richiesta di pagamento del pizzo, a titolo di ritorsione. Il titolare dell’armeria, dopo aver bloccato l’uscita azionando l'apposito sistema di sicurezza, approfittando della distrazione del giovane rapinatore, che nel frattempo non aveva esitato a minacciare di accoltellare il figlio, si è rivolto al numero di emergenza.

Così sono sopraggiunti gli agenti che, dopo aver bloccato il malvivente, lo hanno perquisito trovandolo in possesso della pistola e di un coltello a serramanico. Per lui sono così scattate le manette ed è finito in carcere con le accuse di rapina e porto abusivo di armi.