Due interventi della polizia per liti in famiglia avvenuti ieri sera a Siracusa. Uno ha riguardato un uomo di 33 anni, siracusano, arrestato con l'accusa di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il 33enne, disoccupato, ha minacciato di morte i propri genitori, anche davanti ai poliziotti, che sono intervenuti dopo la segnalazione. L'uomo è stato portato nel carcere di Cavadonna. In un altro distinto intervento, invece, gli agenti hanno denunciato un uomo di 52 anni originario della Repubblica delle Mauritius per minacce aggravate nei confronti della compagna, per la quale sono state attivate le procedure previste dal codice rosso per tutelarla.