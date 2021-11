Sospesa per quindici giorni l'attività di un locale a Messina. I poliziotti delle Volanti hanno notificato il provvedimento emesso dal questore. La misura è scattata dopo la rissa avvenuta nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre nel locale in cui era in corso una serata danzante con circa 200 persone . Dai successivi accertamenti è emersa la mancanza di licenza e la somministrazione di bevande alcoliche anche a minorenni, alcuni dei quali finiti al pronto soccorso proprio per l'abuso di alcol.

Sospesa per quindici giorni l'attività di un locale a Messina. I poliziotti delle Volanti hanno notificato il provvedimento emesso dal questore. La misura è scattata dopo la rissa avvenuta nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre nel locale in cui era in corso una serata danzante con circa 200 persone. Dai successivi accertamenti è emersa la mancanza di licenza e la somministrazione di bevande alcoliche anche a minorenni, alcuni dei quali finiti al pronto soccorso proprio per l'abuso di alcol.

Tra le contestazioni anche la violazione delle normative anti Covid con pericolosi assembramenti. Già lo scorso mese il locale era stato chiuso per tre giorni e il titolare multato per aver violato le norme. Pochi giorni dopo, ad agosto, la contravvenzione era scattata dopo intrattenimenti senza autorizzazione e successivamente il titolare era stato segnalato alla procura per l'organizzazione di una serata danzante in assenza di licenza e di agibilità dei locali. Infine, era scattato il provvedimento di cessazione dell'attività di trattenimenti danzanti, puntualmente violato lo scorso ottobre.