Una donna di circa 40 anni è arrivata ieri sera al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa già in arresto cardiaco. Chi l'ha accompagnata è andato via subito dopo averla affidata al personale sanitario senza fornire le generalità. I medici hanno allertato le forze dell'ordine e la procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.