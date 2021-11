È iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale il 25enne che ieri sera si trovava alla guida della Ducati che si è scontrata con lo scooter Kymco Downtown sul quale si trovava la 46enne Olga Cancellieri . La donna è morta poco dopo essere finita sull’asfalto poco prima delle 20.30, tra via Centonze e via del Vespro a Messina .

Stando a quanto ricostruito finora, fatale per lei sarebbe stato l’impatto con lo spigolo del marciapiede. Cadendo dallo scooter, la donna sarebbe finita con la testa contro la pietra lavica. Un trauma cranico che non ha lasciato scampo all’avvocata, che avrebbe perso il casco protettivo prima dell’impatto con il marciapiede. Nell’indagine aperta dalla procura di Messina per fare luce su eventuali responsabilità per la morte di Cancellieri, è già stata acquisita tutta la documentazione relativa ai soccorsi.

I testimoni presenti sul posto a caldo hanno raccontato che la prima ambulanza ad arrivare sul posto era senza medico a bordo. «Abbiamo consegnato le registrazioni ai magistrati che stanno seguendo la vicenda - spiega a MeridioNews Domenico Runci, responsabile del 118 di Messina - La chiamata al 118 è arrivata alle 20.45 e la prima ambulanza è arrivata alle 21.05 dalla postazione di Boccetta. Si sente dalle registrazioni - continua il medico - che l’operatore spiega che è l’unica pronta a intervenire perché le altre sono impegnate in altri soccorsi o ferme per la sanificazione».

Il secondo mezzo di soccorso «arriva dieci minuti dopo la prima ambulanza, alle 21.15, con a bordo il medico che però ha potuto solo constatare il decesso della signora», conferma il responsabile del 118 che ricorda che sono «sette in tutto le ambulanze presenti sul territorio di Messina. Collaboreremo - conclude Runci - come abbiamo sempre fatto, con l’autorità giudiziaria». Sul fronte delle indagini è stato anche disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nell'incidente. Il 25enne portato all’ospedale Piemonte in stato di shock, ha riportato solo lievi escoriazioni e una prognosi di sette giorni. È stato sottoposto ad alcol test e drug test, entrambi risultati negativi.

Dai rilievi effettuati dalla polizia municipale è stata ricostruita una prima dinamica dell’incidente: i due mezzi si sarebbero scontrati al centro dell’incrocio tra via Centonze e via Del Vespro. La posizione dello scooter e della moto, finiti sull’asfalto a due metri uno dall’altro, pare escludere l’alta velocità. Il magistrato di turno, Marco Accolla, ha chiesto vengano acquisite anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Al momento, non è in programma l’autopsia sul corpo della 46enne, su cui il magistrato ha preferito venga effettuato solo un esame esterno.