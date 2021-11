Auto trascinate nel fango, muri crollati e allagamenti. Ma anche alcune famiglie isolate. Sciacca , in provincia di Agrigento, è tra le città più colpite dal maltempo ha colpito la Sicilia occidentale . Le zone allagate sono Borgo dello Stazzone , contrada Raganella e contrada Foggia. Qui numerose autovetture sono state trascinate via dal fiume di fango . L'acqua è entrata anche in alcune abitazioni. Sono anche crollati dei muri perimetrali di alcune abitazioni di via Lido e più famiglie sono state sgomberate.

La prefetta Maria Rita Cocciufa ha diramato una nota invitando i cittadini a rimanere in casa ed evitare spostamenti se non per ragioni di necessità. «L'ondata di forte maltempo - spiega - sta interessando la zona nord della provincia. Ci sono importanti criticità a Sciacca, Menfi, Ribera e nei Comuni più piccoli del circondario. Ci sono situazioni emergenziali e si sta profilando l'evacuazione dei cittadini che hanno avuto dei danni o che sono a rischio. Più torrenti sono straripati e siamo veramente in allerta».

I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone anche a Menfi, nella zona del Lido dei Fiori, per soccorrere alcuni residenti, tra cui due anziani bloccati nella loro abitazione invasa dall'acqua. Portati in salvo 22 nuclei familiari. Numerose le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile impegnati per soccorrere automobilisti e residenti rimasti in trappola a causa degli allagamenti. Le previsioni di oggi sulla Sicilia indicano ancora di precipitazioni intense e abbondanti, anche temporalesche, in miglioramento dal pomeriggio ma con temperature in diminuzione.