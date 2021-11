Gli sparkling cocktail

«Gli sparkling sono cocktail freschi e dissetanti composti da spumante o Champagne e frutta fresca. Generalmente conquistano tutti i palati, raffinata piacevolezza che nasce dall’incontro tra la freschezza e la dolcezza della frutta con l’effervescenza delle bollicine, da gustare rigorosamente secondo la stagionalità degli ingredienti, perché la freschezza e la qualità della frutta è fondamentale per il risultato finale».

La storia degli sparkling ha inizio a Venezia, all’Harry’s Bar. È qui che nel 1948 Giuseppe Cipriani crea il Bellini, miscelando prosecco e una purea di pesca rigorosamente bianca, ottenendo un drink dal caratteristico colore rosato che gli ricordò il colore della toga di un santo in un dipinto del pittore veneziano Giovanni Bellini cui intitolò il cocktail.

Grazie al Bellini numerosi barman hanno trovato ispirazione a delle varianti:

• Puccini: champagne e succo di mandarino. Una versione “invernale” del Bellini che il barman dedicò al musicista Giacomo Puccini;

• Rossini: una versione primaverile con prosecco e purea di fragole fresche e intitolata al compositore Gioacchino Rossini;

• Mimosa: con champagne e succo di arancia, un’altra versione invernale e che deve il suo nome al colore che ricorda quello giallo intenso dei fiori della pianta;

• Tintoretto: con prosecco e succo di melograno, da gustare tra settembre e ottobre, quando maturano i frutti.

La mia versione prende ispirazione da uno dei frutti che più rappresenta la nostra terra: il “Fico D’India”

Nome: FICHILIANO

Ricetta:

1 fico d’india rosso

1cl di liquore al fico d’india

8 cl di spumante siciliano

Procedimento:

Frullare il fico d’india in un frullatore con zucchero e succo di limone. Filtrare il frullato con un colino e miscelare in un mixing glass con il liquore di fico d’india e lo spumante. Servire in un flute ghiacciato