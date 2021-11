La protezione civile ha diramato l'ultimo bollettino meteo. Domani - mercoledì 10 novembre - è allerta arancione per il rischio idrogeologico e idraulico a seguito di probabili temporali . Per quanto riguarda il rischio esclusivamente idraulico, invece, Messina e Palermo sono in allerta gialla. Per Trapani , Agrigento , Catania , Siracusa e Ragusa rimane l'allerta arancione. Forti venti sud-orientali sui settori ionici e sulle zone costiere tirreniche. Agitato il mar Ionio meridionale , ma molto mossi i bacini occidentali e meridionali.

È il quadro del bollettino diffuso dalla protezione civile regionale. Che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. A partire da sud-ovest, per coinvolgere l'intero territorio. Per domani si prevedono piogge normali al mattino, localmente intense e con il versante ionico che potrebbe avere delle criticità tra il pomeriggio e la sera. «Potrebbero verificarsi alcune esondazioni lungo i corsi dei fiumi a valle delle dighe», si legge nel bollettino. La provincia di Agrigento oggi è stata colpita dal maltempo con diversi allagamenti e disagi alla circolazione delle auto. Intanto per domani è stata disposta la chiusura delle scuole nel territorio di Sciacca.