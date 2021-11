Un 37enne residente a Pachino e già conosciuto alle forze dell'ordine è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 300 metri.

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa è stata eseguita dagli agenti del commissariato di polizia. Sono stati i poliziotti, infatti, a svolgere le indagini che hanno accertato che l’indagato, nel corso del tempo, ha messo in atto una serie di condotte lesive e di prevaricazione nei confronti della donna che aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale lasciando anche l'abitazione familiare. Nonostante la separazione, il 37enne avrebbe continua ad avere condotte violente nei confronti della vittima che, in più occasioni, è stata anche aggredita in strada.