Domenica scorsa sei equipaggi dei carabinieri della Compagnia di Noto , insieme alla polizia locale di Canicattini Bagni , hanno effettuato decine di posti di controllo lungo le strade statali e provinciali che collegano Buccheri al capoluogo aretuseo. Attraverso l’autovelox in dotazione sono stati sanzionati 20 veicoli e alcuni motocicli per eccesso di velocità, i Carabinieri hanno controllato alcune decine di centauri in più punti della strada statale Maremonti , sanzionando complessivamente 25 motociclisti per guida pericolosa, sorpasso con striscia continua, mancanza di copertura assicurativa ed altre violazioni al codice della strada.

Domenica scorsa sei equipaggi dei carabinieri della Compagnia di Noto, insieme alla polizia locale di Canicattini Bagni, hanno effettuato decine di posti di controllo lungo le strade statali e provinciali che collegano Buccheri al capoluogo aretuseo. Attraverso l’autovelox in dotazione sono stati sanzionati 20 veicoli e alcuni motocicli per eccesso di velocità, i Carabinieri hanno controllato alcune decine di centauri in più punti della strada statale Maremonti, sanzionando complessivamente 25 motociclisti per guida pericolosa, sorpasso con striscia continua, mancanza di copertura assicurativa ed altre violazioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli è stato utilizzato anche l’etilometro in uso ai carabinieri del nucleo radiomobile di Noto per accertare tassi alcolemici superiori al consentito. Analoghi servizi, in collaborazione con le polizie locali della zona montana iblea, saranno svolti nei prossimi fine settimana.