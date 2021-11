Un passeggero britannico 76enne della nave da crociera Spirit of adventure colpito da infarto al miocardio è stato soccorso da un elicottero della Guardia costiera di Catania, che in 20 minuti ha raggiunto la navea circa 10 miglia a sud di capo Spartivento, in direzione dello Stretto di Messina, e ha fatto arrivare l'uomo al Policlinico di Messina, dove è tuttora ricoverato. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri.