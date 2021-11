Parole d'onore. Un viaggio nel cuore della mafia è il racconto della mafia che racconta se stessa, attraverso le parole degli stessi mafiosi, così come le ha trascritte il giornalista Attilio Bolzoni in trent’anni di attività. Uno spettacolo di e con Attilio Bolzoni e Marco Gambino (con la regia di Manuele Ruggiero) organizzato dall'associazione culturale Dahlia, andrà in scena martedì 23 novembre alle 19 al teatro Teamus di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa.