Gli eventi di novembre

«Non ci sono abbastanza giorni nel week-end»

R. Schmidt

Week-end: periodo di riposo dal lavoro e di svago o vacanza che si estende dal sabato alla domenica.

Per gli amanti del weekend torna la rubrica più attesa della settimana - WhatsApp in Sicily - qui potrete lasciarvi ispirare e trovare gli eventi del weekend per tutti i gusti, tutte le età e passioni. Sarà che questa settimana vede come protagonista la prima domenica del mese, sarà che c’è bisogno di arte e di bellezza, sarà che la ripartenza è davvero decollata (finalmente) anche nel settore artistico-culturale, sarà che l’arte fa bene al cuore, però possiamo preannunciarvi che tra le cose da fare più gettonate di questo periodo, un posto speciale se lo annoverano le mostre artistiche e teatrali. Quindi cari letterati, buttate via le pantofole e la vestaglia in pale perché questo weekend vi aspetta un bel tour-de-force.

• SposinLove

// 5 novembre dalle ore 16.30 alle ore 21, 6 e 7 novembre dalle ore 10 alle ore 21

Centro Fiere Bicocca

Catania, via Passo del Fico

Per informazioni consultare l’evento Facebook

• “L’era del digitale - Le nuove sfide”

// 6 novembre dalle ore 17:00

Biblioteca Bellini

Catania, via Antonino di Sangiuliano, 307

• “L’inquieta (libertà)”

// Da sabato 6 a domenica 7 novembre alle ore 21:00

Zo - Centro Culture Contemporanee

Catania, piazzale Asia, 6

Per informazioni chiamare allo 095 8168912

• Mostra personale di Giovanni Consoli

// Da venerdì 5 novembre al 17 novembre

Open

Catania, via Porta di Ferro, 38

Per informazioni consultare l’evento Facebook

• RadicePura garden festival edizione 2021

// Dal 27 giugno al 19 dicembre

RadicePura - Horticultural Park

Giarre, via Fogazzaro, 19

Per informazioni chiamare allo 095 964154

• Dido and Aeneas

// Dal 5 al 7 novembre alle ore 20:00 (venerdì e sabato), alle ore 17:30 (domenica)

Teatro Massimo Palermo

Palermo, piazza Verdi

Per informazioni chiamare allo 091 6053580

• Cantavespri Art Cafè

// Dal 3 al 7 novembre 2021 dalle ore 22:00

Palermo, vicolo Valguernera, 10

Per informazioni consultare la pagina Facebook

• “Il delirio del particolare”

// Dal 3 al 14 novembre

Teatro Biondo Stabile

Palermo, via Roma, 258

Per informazioni chiamare allo 091 7434341

• “Au tour du corp”

// Dal 6 al 7 novembre alle ore 16:00

Teatro Libero

Palermo, salita Partanna, 4

Per informazioni chiamare allo 091 6174040

• Siracusa dimenticata: il trekking urbano alla scoperta dei siti archeologici meno conosciuti

// Domenica 7 novembre alle 9:30

Siracusa

Info e prenotazioni sul sito “Hermes Sicily”

• “Domenica al museo”

// Museo Archeologico di Gela

Gela, corso Vittorio Emanuele, 206

Per informazioni chiamare allo 800 991199

• “Le Cento Sicilie”

// Dal 17 luglio al 14 novembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Palazzo Ciampoli

Taormina, salita Ciampoli

Per informazioni chiamare allo 0942 51001

• Le vie della lava

// 6 novembre alle ore 10:00

Viagrande, Catania

Per informazioni consultare la pagina Facebook