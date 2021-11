Ottanta gabbie con 128 pappagalli sono state sequestrate dai carabinieri a Sant'Agata di Militello. Tra le specie recuperate parrocchetti coda nera, di Bourkk, dal groppone, monaco, di Derby, del Senegal, inseparabili, cocorite, Neophema splendida, Agapornis taranta, calopsite, conuri guance verdi e testa nera, rosella comune, kakariki pezzati e grandi alessandrini.

Le gabbie sono state trovate in un locale quasi buio e privo di sistema di ventilazione. Le condizioni igienico-sanitarie erano scadenti. Ad appurare la situazione è stato anche il personale veterinario dell'Asp di Messina. Tutti gli esemplari sono tati sequestrati e affidati al Parco d'Orleans di Palermo, l'allevatore invece è stato denunciato per maltrattamento di animali e detenzione di specie in via d'estinzione.