Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Per questo motivo nove persone di Sciacca, in provincia di Agrigento, sono state denunciate, tutte responsabili in concorso, dopo aver omesso di comunicare all'Inps di essere sottoposti a misure cautelari, continuando a percepire il sussidio in maniera illecita. Tra i denunciati, infatti, ci sono anche soggetti sottoposti ai domiciliari.