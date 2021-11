Sequestrato il teatro greco di Eraclea Minoa. I sigilli sono stati posti dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, nell'ambito di un'indagine a cui hanno preso parte anche i militari del nucleo Tutela patrimonio culturale di Palermo e i vigili del fuoco, che ha portato gli inquirenti a sostenere che esistano pericoli per l'incolumità pubblica.

L'attenzione si è concentrata sulla copertura in tubi e lamiera zincata presente al teatro. Materiali che in caso di condizioni meteo avverse, come il forte vento, potrebbero finire sulle persone. La copertura risale agli anni Novanta, quando venne installata in sostituzione a una struttura in plexiglass che stava danneggiando il sito archeologico anziché tutelarlo. Il teatro di Eraclea Minoa risale al IV-III secolo a.C.