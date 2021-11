Operazione dei carabinieri in via Algeri, nella zona nord di Siracusa, all'interno di una nota piazza di spaccio del capoluogo. Decine di militari del comando provinciale con la collaborazione dei militari del nucleo cinofili e un elicottero del nucleo di Catania, con i vigili del fuoco, hanno effettuato un blitz in due palazzine: perquisizioni e controlli negli appartamenti e sui terrazzi, dove sono state trovate numerose gabbie di colombi.