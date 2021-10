Una casa disabitata è crollata ieri sera nel centro storico di Carlentini, schiacciando due auto parcheggiate in via Caio Duilio. Non si registrano feriti. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che dopo aver sentito un boato hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, il sindaco Giuseppe Stefio e gli agenti della polizia municipale.