Le migliori pasticcerie per i dolci dei morti

Quella di mangiare i “dolci dei morti”, è una tradizione siciliana che a dispetto del nome dal tono vagamente macabro, rappresenta invece un’antica usanza che ha la scopo di tenere vivo nel cuore di grandi e piccini il ricordo dei defunti.

Sono veramente tanti i dolci della tradizione siciliana usati per commemorare i defunti, ed a seconda della provincia non mancano variazioni e contaminazioni. Dalla bellissima e dolcissima frutta martorana preparata con zucchero e farina di mandorle, ai Tetè chiamati anche Totò; le ossa di morto, che non sono altro che dei biscotti la cui forma ricorda vagamente appunto quella delle ossa di morto, proseguendo con rame di Napoli, o nucatoli, reginelle e paste ri meli. Armatevi di pazienza e giga per attivare il navigatore e fatene scorta che, come diceva Mary Poppins: «con un po' di zucchero la pillola (allerta in questo caso) va giù».

• Pasticceria Mantegna

Catania, viale Ruggero di Lauria 77

Per info chiamare 095 216 3897 oppure consultare la pagina Facebook

• Tomarchio

Catania, via Vincenzo Giuffrida 176/E

Per info chiamare 095503376 oppure consultare la pagina Facebook.

• Pasticceria Savia

Catania, via Etnea, 300

Per info chiamare 095 322335 oppure consultare la pagina Facebook

• Pasticceria Musumeci

Randazzo, piazza Santa Maria 5

Per info chiamare 095921196 oppure consultare la pagina Facebook

• Pasticceria Brancato

Siracusa, via Grottasanta 219

Per info chiamare 0931 442702 oppure consultare la pagina Facebook

• Pasticceria Leonardi

Siracusa, via Teocrito 103

Per info chiamare 0931 61411 oppure consultare la pagina Facebook

• Pasticceria Russo

Santa Venerina, via Vittorio Emanuele III 105

Per info chiamare 095 953202 oppure consultare la pagina Facebook

• Condorelli

Belpasso, contrada Timpa Magna

Per info chiamare 095 913630 oppure consultare la pagina Facebook

• Pasticceria Irrera

Messina, corso Garibaldi 89

Per info chiamare 090 3505384 oppure consultare la pagina Facebook

• Spinnato

Palermo, piazza Castelnuovo 19

Per info chiamare oppure consultare la pagina Facebook

• Pasticceria Costa

Palermo, via G. D’Annunzio 15

Per info chiamare 091 345652 oppure consultare la pagina Facebook

• Il Signor Carbognano

Palermo, via Notarbartolo 2/L

Per info chiamare 331 142 7984 oppure consultare la pagina Facebook

• Corsino

Palazzolo Acreide, via Nazionale 2

Per info chiamare 0931 875533 oppure consultare la pagina Facebook

• Caffè Costanzo

Noto, via Silvio Spaventa 7-9

Per info chiamare 0931 835243 oppure consultare la pagina Facebook

• Caffè Adamo

Modica, via Marchesa Tedeschi 17

Per info chiamare 0932 1972546 oppure consultare la pagina Facebook