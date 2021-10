L'autostrada A18 Messina-Catania, chiusa nei giorni scorsi per il distaccamento di un masso da un costone all'altezza di Scaletta, è stata riaperta al traffico nella tratta Tremestieri-Roccalumera.

Vanno avanti, intanto, i lavori di messa in sicurezza del costone. I rocciatori raggiungeranno la zona di intervento a bordo di elicotteri. Il progetto prevede l'apposizione di una rete paramassi di oltre 150 metri. Entro un mese il lavoro dovrebbe essere completato. Ciò dovrebbe consentire la riapertura anche della carreggiata a valle.

In considerazione delle condizioni atmosferiche, è stato disposto il libero passaggio dai caselli della A18 e della A20. Non sarà dunque necessario fermarsi per il pagamento del pedaggio.