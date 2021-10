Nel corso di alcuni controlli in alcune piazze di spaccio del centro aretuseo, gli agenti di polizia di Siracusa hanno denunciato un 33enne per evasione dai domiciliari . Nella stessa attività di controllo, in via Santi Amato è stato sorpreso un giovane di 29 anni che, non appena ha notato i poliziotti, ha cercato di scappare . A pochi metri dal punto in cui è stato bloccato, sono stati rinvenute e sequestrate 46 dosi di hashish .

L'uomo, che è stato denunciato, aveva con sé 165 euro in contanti, considerati probabile provento dell'attività di spaccio. Dopo ulteriori controlli svolti in una zona non lontana dall'ultimo intervento, i poliziotti hanno sequestrato 80 dosi di cocaina pronta per lo spaccio. La droga era tenta in una piccionaia.