Mr. Arancino arriva fino a Vancouver

Appena una settimana fa, ricevo una telefonata e, dall’altro capo, sento la voce di un ragazzo che chiede in inglese: «Sei Loredana?». Naturalmente rispondo di sì e chiedo a mia volta: e tu, chi sei? «Sono Yannik, ricordi che sette anni fa sono stato a Catania (lui canadese), nella tua scuola di cucina e ho fatto un corso con te esclusivamente sugli arancini?». Ovviamente mi ricordavo, avevamo preparato arancini per cinque giorni letteralmente in tutte le salse. Questo ragazzo era rimasto folgorato dagli arancini siciliani e non si capacitava del fatto che non fossero conosciuti in tutto il mondo.

Giunto in Sicilia, il suo primo pensiero è stato quello d’imparare a preparali. E detto, fatto. Ha imparato a cuocere il riso, a condirlo e farcirlo in vari modi, non trascurando la tecnica d’impanatura, e soprattutto è riuscito a modellare l’Arancina e l’Arancino (Palermo-Catania= par condicio)! A distanza di sette anni, Yannik è tornato in Sicilia perché ci teneva a farmi sapere che la scelta d’imparare uno degli street food siciliani più gustosi per lui, è diventata la sua attività: Mr Arancino è un sogno diventato realtà nella sua città di origine, Vancouver!

Arancini di riso

Ingredienti:

• Riso Arborio o Roma 500 g

• Sugo di carne o ragù 250 g

• Mozzarella o Fontina o un mix

• Sale e pepe

• Pangrattato

• Farina 00

• Olio di semi di arachide

Procedimento:

Mettere il riso in un tegame con l’acqua e il sale e procedere alla cottura. Appena cotto stenderlo su di un vassoio a raffreddare. Con le mani umide, prendere un po’ di riso, formare una palla, schiacciarla al centro e inserire il ragù o altro condimento desiderato, il formaggio tritato e richiudere il riso su se stesso dando la forma sferica o la tipica a cono. Preparare una pastella con acqua, farina e un pizzico di sale. Passare gli arancini nella pastella e nel pangrattato. Friggere in abbondante olio. Poggiare su un vassoio con carta assorbente e servire caldi.