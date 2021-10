Le Spighe

Mario Lupica 243 voti

Maria Chiara Fulco 217 voti

Gianmichele Massimo Emma 204 voti

Movimento Cinque Stelle

Davide Gaetano Alù 139 voti

Renato Adriano Bella 114 voti

Raimonda Cinzia Naro 100 voti

Partito Democratico

Marco Andaloro 602 voti

Marianna Guttilla 561 voti

Francesca Cammarata 451 voti

Romeo Bonsignore 242 voti

Vassallo sindaco di San Cataldo

Bartolo Mangione 332 voti

Fabio Rosario Aprile 250 voti

Tradizione e futuro Vassallo sindaco

Vincenzo Naro 372 voti



Forza Italia Berlusconi

Rosario Sorce 345 voti



Scruscio

Salvatore Maria Pirrello 250 voti



Riprendiamoci la città collettivo Letizia - Sindaco Modaffari

Giampiero Modaffari 383 voti

San Cataldo è uno dei cinque Comuni sciolti per mafia. A trionfare è stato Gioacchino Comparato, con la formula, risultata vincente, che ha visto insieme il Partito democratico e il Movimento Cinquestelle. In Consiglio, però, saranno in sette a sostenere Comparato contro i quattro consiglieri eletti nella coalizione a sostegno del primo candidato sindaco non eletto Claudio Vassallo, sostenuto dal centro destra. A completare l'assetto del senato cittadino sono un consigliere della lista Scruscio, che appoggiava il candidato sindaco Michele Intilla; tre consiglieri per la lista Le Spighe, a sostengo del candidato Giuseppe Scarantino. In Consiglio siederà Giampiero Modaffari, sindaco uscente.