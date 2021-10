Sarebbe un uomo di 49 anni l'autore dell'incendio di due automobili avvenuto nel centro di Francofonte , in provincia di Siracusa. A esserne convinti sono i carabinieri della locale stazione che sono risaliti al presunto responsabile, tramite l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Sarebbe un uomo di 49 anni l'autore dell'incendio di due automobili avvenuto nel centro di Francofonte, in provincia di Siracusa. A esserne convinti sono i carabinieri della locale stazione che sono risaliti al presunto responsabile, tramite l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.



L'uomo è risultato essere già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con la prescrizione di rimanere a casa la notte. Nonostante ciò, avrebbe abbandonato l'abitazione per dare fuoco ai due mezzi. Le fiamme erano state domate dai vigili del fuoco, i quali avevano confermato la natura dolosa dei roghi. Il magistrato di sorveglianza, rivalutando la posizione dell'uomo, ha disposto il trasferimento in carcere. Il 49enne adesso si trova nella casa circondariale di Brucoli.