Avrebbe abusato sessualmente di due ragazze, di cui una minorenne, affette da deficit cognitivo. Questa l'accusa per un giovane di Nicosia, arrestato dai carabinieri di Mistretta su disposizione del tribunale di Enna. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari.

Le violenze sarebbero state attuate in due differenti occasioni. A far partire l'indagine è stato il dirigente scolastico dell'istituto frequentato dalla minorenne. Dalla ricostruzione degli investigatori, il presunto responsabile avrebbe attirato le ragazze nella propria vettura per poi andare in luoghi appartati.