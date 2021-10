Un corriere della droga è stato fermato dalla guardia di finanza a Messina. All'interno di un trolley i militari, aiutati dal fiuto di due cani, hanno trovato diechi chili di hashish . L'uomo, di nazionalità tunisina, era rientrato in Sicilia dal Nord a bordo di un autobus ed era diretto a Catania.

Lo stupefacente - suddiviso in involucri da un chilogrammo - avrebbe fruttato un guadagno di circa centomila euro. Il corriere è stato rinchiuso in carcere in attesa di essere processato.