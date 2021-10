Quando ancora lo spoglio doveva finire i sostenitori di Calogero Martello hanno già iniziato a festeggiare il nuovo sindaco di Porto Empedocle. Martello già prima del voto aveva annunciato la propria squadra di giunta - Salvatore Bartolotta, Marilù Caci, Domenico Palumbo Piccionello, Marisa Perrone e Serena Bennici - , ma la compagine potrebbe essere rivista prima di debuttare. Non è escluso che qualche cambiamento possa avvenire anche in Consiglio comunale, in base alle scelte che saranno prese da alcuni eletti designati anche come assessori.