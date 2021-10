Tre persone sono state fermate a Francofonte, in provincia di Siracusa, con l'accusa di tentato omicidio. I fatti sono accaduto il 18 ottobre, ma i presunti responsabili sono stati rintracciato soltanto 72 ore dopo. La vittima designata, un uomo di 50 anni, è rimasta illesa grazie al fatto di essere riuscita a nascondersi tra due automobili.



Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, analzzando anche le telecamere di videosorveglianza della zona, gli aggressori a bordo di un furgone hanno atteso l'arrivo del 50enne. I tre sono entrati in azione, in pieno giorno, nel momento in cui la vittima stava parcheggiando la moto sotto casa. All'origine dell'agguato ci sarebbero dissidi tra due famiglie. Per tutti l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere.