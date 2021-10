Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi in contrada Neve, nel territorio di Buseto Palizzolo , in provincia di Trapani. Un pullman dell’ Ast , con a bordo una trentina di persone, tra cui parecchi studenti pendolari, ha preso fuoco mentre percorreva la strada provinciale 52, in direzione Castellammare del Golfo. Il bus partito da Trapani era diretto a Buseto Palizzolo.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi in contrada Neve, nel territorio di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Un pullman dell’Ast, con a bordo una trentina di persone, tra cui parecchi studenti pendolari, ha preso fuoco mentre percorreva la strada provinciale 52, in direzione Castellammare del Golfo. Il bus partito da Trapani era diretto a Buseto Palizzolo.

Attimi di panico a bordo e tanta paura. Per abbandonare il mezzo, i passeggeri hanno dovuto forzare l’apertura manuale delle portiere. Per fortuna, tutti sono riusciti a scendere e mettersi in salvo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Stando a quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero partite dal vano motore e il mezzo è andato completamente distrutto.

L’autista in un primo momento, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, ha provato a spegnere le fiamme con un estintore senza riuscirci. Dopo un’ora, l’incendio è stato spento. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite o ustioni.