Urne chiuse negli otto Comuni siciliani superiori a 15mila abitanti dove gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Alle 22 ha votato il 30,78 per cento degli aventi diritto. Il 11,58 per cento in meno rispetto al primo turno. I seggi riapriranno domani dalle 7 alle 15.

Il Comune in cui si registra la percentuale di votanti più bassa è Lentini (nel Siracusano) con il 17,84 per cento (quasi il 20 per cento in meno rispetto al 10 ottobre). A incidere sull'astensionismo, probabilmente, è stato anche il maltempo che si è abbattuto sulla cittadina del Siracusano, dove in poco più di due ore sono caduti oltre 161 millilitri di pioggia. Sempre in provincia di Siracusa affluenza del 35,51 per cento a Rosolini, comunque in calo rispetto al primo turno quando a votare è andato il 44,70 per cento degli elettori.

Vittoria (nel Ragusano) è il Comune in cui più persone si sono recate alle urne (il 41,84 per cento degli aventi diritto, solo un punto percentuale in meno rispetto al primo turno) per esprimere la propria preferenza per il candidato sindaco. Ad Adrano (nel Catanese) ha votato il 30,03 per cento degli aventi diritto (al primo turno erano stati 41,90 per cento). Meno elettori anche a San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) con un'affluenza del 24,13 per cento (36,80 per cento al primo turno).

In provincia di Agrigento pochi votanti a Favara con il 25,61 per cento di affluenza, oltre venti punti in meno rispetto al primo turno. A Porto Empedocle il 30,35 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne (14 per cento in meno rispetto al primo turno). A Canicattì si è registrata un'affluenza del 30,67 per cento (11,21 per cento in meno rispetto al primo turno).