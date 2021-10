Seggi aperti dalle 7 di stamane negli otto Comuni siciliani superiori a 15 mila abitanti dove gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Si tratta di Vittoria , in provincia di Ragusa; Favara , Porto Empedocle e Canicattì , in provincia di Agrigento; Adrano , nel catanese; Lentini e Rosolini , nel siracusano e San Cataldo , in provincia di Caltanissetta. Si vota anche nei due Comuni sciolti per mafia: Torretta (Palermo) e Misterbianco (Catania). I seggi chiuderanno alle 22 e riapriranno dalle 7 alle 15 di domani negli otto Comuni al ballottaggio, mentre nei due Comuni sciolti per mafia si vota solo nella giornata di oggi.

A Misterbianco alle 12 l'affluenza si attesta al 19 per cento, nel 2017 aveva votato il 23 per cento. Le persone chiamate alle urne, distribuite in 40 sezioni, sono circa 40mila. I candidati al Consiglio comunale sono 467, di cui 289 uomini e 178 donne. La sfida per la fascia tricolore è invece tra Ernesto Calogero, Marco Corsaro, Nino Di Guardo e Massimo La Piana. Per la vittoria al primo turno è necessario il 40 per cento dei consensi. Sotto il 10 per cento - 8,78 per cento - l'affluenza ad Adrano. Nel Comune etneo hanno votato 3122 persone su oltre 35mila.

Occhi puntati anche su Vittoria, dove alle 12 ha votato il 12,09 per cento, lo 0,55 per cento in più del primo turno. Quadro diverso rispetto alla provincia di Agrigento. Nei tre Comuni al voto la percentuali di elettori che si sono recati alle urne è inferiore rispetto al 10 ottobre scorso. Canicattì 8,29 per cento, Favara 5,98 per cento e Porto Empedocle 9,54 per cento. Pochi votanti anche in provincia di Siracusa. Alle 12 a Lentini sono andate a votare 1856 persone pari all'8,86 per cento mentre a Rosolini poco più del 10 per cento. Unico Comune in cui si vota in provincia di Caltanissetta è San Cataldo dove si è registrata un'affluenza del 6,32 per cento, 1,90 per cento in meno rispetto al 10 ottobre.