Mercoledì scorso si era allontanato da casa sua a piedi, senza più fare ritorno, ma dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato in contrada Bianco, a Ravanusa, in provincia di Agrigento, in un complesso di disabitato. Una vicenda a lieto fine per un pensionato 75enne affetto da alzheimer, il cui allontanamento ha subito fatto preoccupare i familiari, i quali si sono rivolti ai militari facendo scattare le ricerche.

Dopo due giorni, ieri l'uomo è stato ritrovato sdraiato a terra, in evidente stato di ipotermia. I carabinieri hanno chiesto l'intervento immediato del personale del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Canicattì in elisoccorso. Dopo essere stato sottoposto alle prime cure, il 75enne non si trova in pericolo di vita.