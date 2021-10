Auto in panne e trascinate dall'acqua, muri crollati e locali completamente allagati . «Quello che si è verificato oggi era da allerta rossa e invece non è stata diramato alcun allarme». Francesco Italia, sindaco di Siracusa, contattato da MeridioNews non usa mezzi termini sull'alluvione «inaspettata», sottolinea il primo cittadino, che ha colpito la città aretusea tra le 13 e le 15 di oggi, in cui si sono registrati 73,8 millimetri di acqua, con un'intensità massima di 57,6 millimetri all'ora.

«I danni sono ingenti, siamo stati tutti presi di sorpresa da un fenomeno che in pochi minuti ha inondato la città». Si tratta di appartamenti, locali e immobili comunali. «Fortunatamente - dice Italia - non ci sono morti e feriti», ma sono stati registrati due casi probabilmente legati al fenomeno metereologico. «Un uomo è morto di infarto ma non so se è collegato al nubifragio - racconta Italia - e un altro ha preso la scossa ed è attualmente ricoverato al Pronto soccorso». Uno dei quartieri maggiormente colpiti è il quadrilatero formato da via Basilicata, via Grotta Santa, via Calabria e via Suor Maria Rosa Zangara in cui si è verificato il crollo del muro di recinzione della Casa di riposo Madonna delle Grazie, dove le pietre hanno travolto alcuni veicoli parcheggiati vicini al muro. Danni anche in via Lazio e via Teocrito. «I danni riguardano a macchia di leopardo tutta la città - ammette Italia -, abbiamo attivato la protezione civile regionale e dei comuni vicini, come quella di Priolo».

In via Basilicata sta intervenendo un escavatore per rimuovere i massi sparsi sulla carreggiata. «La situazione, adesso, è sotto controllo - assicura Italia -, ma quanto verificato era da allerta rossa», ribadisce il primo cittadino. Anche se l'allerta meteo della Protezione civile, in assenza di un servizio meteorologico interno capace di fare attività di nowcasting, si basa sui dati forniti dall'Aeronautica militare di Roma il giorno precedente rispetto alle previsioni. Tra i danni si registra l'allagamento di molte strade in punti nevralgici della città e il danneggiamento degli spogliato dello stadio Nicola De Simone.