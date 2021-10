Una maratona è una corsa podistica di 42,195 chilometri, ispirata alla battaglia di Maratona nel V secolo a.C. Da quando è stata ufficialmente inclusa come sport olimpico nei Giochi di Atene nel 1896, è diventata uno degli sport più conosciuti, praticati e ammirati . Oltre alle varie gare nel nostro Paese e in quasi tutte le capitali del mondo, ci sono sei gare internazionali che spiccano: le World Marathon Majors , le migliori maratone del mondo a cui ogni appassionato sogna di partecipare.

Una maratona è una corsa podistica di 42,195 chilometri, ispirata alla battaglia di Maratona nel V secolo a.C. Da quando è stata ufficialmente inclusa come sport olimpico nei Giochi di Atene nel 1896, è diventata uno degli sport più conosciuti, praticati e ammirati. Oltre alle varie gare nel nostro Paese e in quasi tutte le capitali del mondo, ci sono sei gare internazionali che spiccano: le World Marathon Majors, le migliori maratone del mondo a cui ogni appassionato sogna di partecipare.

Maratona di Boston (Stati Uniti d’America)

Questa maratona viene organizzata dalla Boston Athletic Association ed è una delle gare più antiche del mondo, essendo stata organizzata dal 1897. L’evento è purtroppo noto anche per l’attacco del 2013, che ha lasciato più di 260 persone ferite e tre spettatori morti. La maratona di solito si tiene il terzo lunedì di aprile, ma a causa della pandemia di Covid-19 quest’anno è stata spostata all’11 ottobre.

Per partecipare alla maratona, non solo è necessario registrarsi e prenotare l’alloggio con largo anticipo (a causa dell’alta domanda), ma è anche necessario richiedere un’autorizzazione di viaggio per recarsi negli Stati Uniti d’America senza visto. Si tratta dell’ESTA USA, un’autorizzazione di viaggio che è valida per due anni e che permette un soggiorno massimo di tre mesi alla volta. L’ESTA può quindi essere richiesto in tempo utile per partecipare a una delle tre maratone che hanno luogo negli Stati Uniti d’America durante questo periodo di validità.

Maratona di New York (Stati Uniti d’America)

La maratona di New York è una delle maratone più famose del mondo, quindi non sorprende che abbia il maggior numero di partecipanti al mondo. Organizzata dall’associazione non-profit New York Road Runners dal 1970, la corsa si svolge in luoghi simbolo di New York, come Staten Island, Brooklyn, Queens e Central Park. L’edizione di quest’anno si svolgerà di nuovo a novembre, dopo aver dovuto essere rinviata l’anno scorso a causa della pandemia di Covid-19.

Maratona di Chicago (Stati Uniti d’America)

C’è una terza maratona negli Stati Uniti d’America che fa parte di questo collettivo di fama mondiale. Conosciuta anche come Bank of America Chicago Marathon, è una delle maratone più veloci, insieme a quelle di Londra e Berlino, grazie al suo percorso. Questa maratona è stata tenuta per la prima volta nel 1905, e ripresa nel 1977 dopo una pausa di quasi 50 anni. Ha un percorso circolare da e per Grand Park e si tiene ogni anno il 10 ottobre, compreso quest’anno. Come per le due maratone menzionate in precedenza, per partecipare è necessario richiedere un ESTA USA prima della partenza per gli Usa.

Maratona di Londra (Regno Unito)

La maratona di Londra si tiene ogni anno nella città britannica dal 1981. Tuttavia, dal 2010 la gara è stata sponsorizzata da Virgin Money e ora è conosciuta come Virgin Money London Marathon. La gara si tiene di solito alla fine di aprile e attraversa le zone più emblematiche della città britannica lungo il fiume Tamigi. Il suo fondatore, Chris Brasher, è stato ispirato dalla maratona di New York. Ogni anno, il ricavato di questo evento viene donato a vari enti di beneficenza, tra cui la lotta contro il cancro.

Maratona di Berlino (Germania)

La maratona di Berlino si tiene nella capitale tedesca dal 1974 ed è oggi uno dei più grandi e veloci eventi podistici del mondo. Si distingue da altri eventi simili per il suo percorso pianeggiante, che è particolarmente adatto agli atleti di alto livello. La maratona è particolarmente nota per l’iconica gara del 1990, che si svolse tre giorni prima della riunificazione tedesca e vide 25mila coraggiosi attraversare la Porta di Brandeburgo, che all’epoca faceva parte dell’ex Muro di Berlino.

Maratona di Tokyo (Giappone)

La maratona di Tokyo è l’evento atletico annuale più noto della città da cui prende il nome. La gara si è tenuta per la prima volta nel 2007 e vi hanno partecipato 30mila atleti. È interessante notare che l’età minima per partecipare a questa gara è di 19 anni, invece di 18 anni come in tutte le altre maratone. Questa maratona riceve attualmente più di 35mila iscrizioni ogni anno e questo numero continua a crescere.

