Eventi mostruosi e dove trovarli

Iniziamo da un po' di storia: la festa di Halloween ha origini celtiche e fu creata per segnare e celebrare il passaggio dall’autunno, ecco il perché del colore arancio, all’inverno buio e nero. Ai folletti, agli elfi e soprattutto ai defunti venivano lasciati di notte, dai contadini, d olci e doni per evitare eventuali dispetti (da qui dolcetto o scherzetto). Dopo la cristianizzazione di Papa Bonifacio, questa festa venne introdotta in tutta Europa e ovviamente anche in Italia.

In Sicilia, la festa dei morti si ricollega a queste tradizioni antiche, ma in un certo senso, si capovolgono i ruoli e sono invece i morti che lasciano doni consistenti in dolci tipici e giocattoli per i bambini. Insomma, tutta questa introduzione per avere sempre pretesti nuovi per partecipare agli eventi che #whatsappinsicily vi propone.

________________________________

• Presentazione del libro “Peri Peri con Bellini”

// 22 ottobre 2021 ore 17.30

Biblioteca Vincenzo Bellini

Catania, via Antonino Di San Giuliano, 307

Per informazioni consultare la pagina Facebook

________________________________

• Stefano Meli Live

// 22 ottobre 2021 ore 22.00

BarnAut

Catania, via Auteri, 27

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• Cashmere in Vigna

// 23 ottobre 2021 ore 10.00

Cantine Nicosia

Trecastagni, via Luigi Capuana, 65

Per informazioni chiamare allo 0957465340 oppure allo 0957809238

________________________________

• Porcellana di Sebastiano Sicilia

// 23 ottobre 2021 ore 21.00

Zo Centro Culture Contemporanee

Catania, piazzale Asia, 6

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• Giornata Bio dell'Etna

// 24 ottobre 2021 ore 10.00

Caldera

Pedara, via della Regione,16

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• La scienza della Disney

// 24 ottobre 2021 ore 17.00

Ludum Science Center

Misterbianco, contrada Cubba Marletta, 4

Per informazioni consultare il sito

________________________________

• Beer Bubbles

// 22 ottobre 2021 dalle ore 17.00, 23 e 24 ottobre 2021 dalle ore 11.00

Villa Filippina

Palermo, piazza San Francesco di Paola, 18

Per informazioni consultare la pagina Facebook

________________________________

• Palermo manciataria

// 23 ottobre 2021 ore 17.00

Palermo, piazza Marina

Per informazioni chiamare al 3925816343

________________________________

• Tempo di musica: il concerto della pianista Eliana Borsellino

// 23 ottobre 2021 ore 19.00

Chiesa San Giovanni Decollato

Palermo, piazza San Giovanni Decollato

Per informazioni consultare il sito oppure inviare una mail al seguente indirizzo: arsnovapa@virgilio.it

________________________________

• Vino sotto le stelle

// 23 ottobre 2021 dalle ore 20.30 alle ore 21.30

Orto Botanico

Palermo, via Abramo Lincoln, 2

Per informazioni chiamare allo 0918420253

________________________________

• Eduardo Saitta presenta: Quattro personaggi per una storia di “Alta Infedeltà”

// 23 ottobre 2021 ore 21.15 e 24 ottobre 2021 ore 17.45

Cineteatro Colosseum

Palermo, via Guido Rossa, 7

Per informazioni chiamare allo 091442265

________________________________

• Sentieri Indivisibili

// 23 ottobre 2021 ore 11.00

Parco Nebrodi

Alcara li Fusi, via Ugo Foscolo, 1

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• Stretto di Carta

// 22 ottobre 2021 ore 17.30

Sede Lunaria

Messina, via Sant’Agostino, 24

Per informazioni consultare il sito

________________________________

• Taormina Gourmet

// 23 ottobre 2021 ore 14.00

Hotel Villa Diodoro

Taormina, via Bagnoli Croci, 75

Per informazioni consultare il sito

________________________________

• Mostra “Come isole nel mare”

// 23 ottobre 2021 ore 19.00

Soquadro

Ragusa, via Napoleone Colajanni, 7/9

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• Casasia e dintorni

// 24 ottobre 2021 ore 9.00

Bar Rifornimento Lukoil

Chiaramonte Gulfi, SS 514

Per informazioni consultare il sito

________________________________

• Duo MezzOso Live

// 23 ottobre 2021 ore 21.00

Piccolo Teatro del Mercato di Ragusa Ibla

Ragusa, via Scala del Duca, 8

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• Viaggio nella tradizione alla scoperta della mandorla

// 23 ottobre 2021 ore 16.30

Museo Mandorla di Avola

Avola, viale la Pira

Per informazioni consultare l’evento Facebook

________________________________

• Note di Zagara

// 23 ottobre 2021 ore 20.30

Agriturismo Limoneto Siracusa

Siracusa, via Del Platano, 3

Per informazioni consultare l’evento Facebook