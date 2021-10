Si sono svolte in totale sicurezza le operazioni di bonifica di un ordigno aereo da 250 libbre trovato nel territorio di Chiaramonte Gulfi e risalente alla Seconda guerra mondiale. L'intervento degli artificieri dell'esercito ha richiesto l'evacuazione della popolazione nel raggio di 350 metri dalla camera di espansione costruita dai militari. Chiuso temporaneamente anche l'aeroporto Pio La Torre di Comiso.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del quarto reggimento Genio della Brigata Aosta. L'ordigno è stato neutralizzato e poi portato in cava per la distruzione finale. Utilizzati anche sistemi robotizzati. Dall'inizio del 2021 in Sicilia sono stati bonificati 246 ordigni per un totale di 57 interventi.